استطلاع: الرجال "رغايين" أكثر من النساء في العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

كشف استطلاع رأي جديد، أن الرجال أكثر ميلا للثرثرة ونشر الشائعات في مكان العمل مقارنة بالنساء.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة "بي تي كونفرنسينغ" البريطانية، أن 25% من الأشخاص المشاركين، يقضون ما لا يقل عن ثلاث ساعات يومياً في القيل والقال، بشكل رئيسي في العمل، حيث تتركز أحاديثهم عن الزملاء وعمّا يدور في مكان العمل، بحسب ما ذكر موقع "24" الإماراتي.

وذكر الاستطلاع الذي أجري على 1033 من البالغين في الشهر الماضي، بأن واحداً من بين كل عشرة رجال يميلون إلى نشر الشائعات عن زملائهم ورؤسائهم في العمل، في حين تبلغ نسبة النساء اللواتي يروجن الشائعات 4% فقط.

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وقال حوالي 55% من الرجال المشاركين في الاستطلاع بأنهم يثرثرون في العمل، ويتحدثون في شتى المواضيع، في حين بلغت نسبة النساء اللواتي يثرثرن في العمل 46%.

ووجدت الدراسة بأن الموضوع المفضل لدى الرجال في العمل، هو أصدقاء المدرسة القديمة، ثم الفتاة الأكثر جاذبية في العمل، والترقيات، والمرتبات.

أما في المنزل، فقد قال 17% من الرجال بأنهم يهتمون بالثرثرة مع زوجاتهم حول أمور غير ذات أهمية، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.