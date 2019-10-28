طريقة عمل قرنبيط باللحمة المفرومة

محمد اسماعيل - القاهرة - حضري القرنبيط باللحمة المفرومة على طريقة الشيف شربيني، وإليك المقادير وطريقة التحضير. المقادير - قرنبيط. - لحمة مفرومة. - دقيق. - زبدة. - طماطم. - بصل. - ثوم. -كمون. - لبن. - مكعب مرقة. - روزماري. - جبنة موتزاريلا. - ملح. Advertisements - فلفل أسود. طريقة التحضير: - يسلق القرنبيط في ماء مغلي على النار به كمون. - يشوح البصل والثوم المفروم فى زيت زيتون على النار. - تضاف اللحمة المفرومة ويقلب جيداً. - يضاف الملح والفلفل الأسود والروزمارى وعصير الطماطم. - البشاميل - يضاف مكعب مرقة للزبدة على النار. - يضاف دقيق بنفس كمية الزبدة. - يضاف اللبن البارد. - يضاف في صينية نصف كمية القرنبيط ثم نصف كمية اللحمة المعصجة ثم نصف كمية البشاميل. - يضاف المتبقى من القرنبيط ثم المتبقى من اللحمة المعصجة ثم المتبقى من البشاميل. - تضاف على الوجه الجبنة الموزاريلا. - تدخل الصينية الفرن حتى النضج.

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