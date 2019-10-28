بعد فيديو “تعليم الجنس” المثير .. سما المصري تنشر فيديو لـِ”غشاء البكارة”!

بعد الفيديو الأخير الذي نشرته عن طريقة ممارسة الجنس والوقت المناسب لإقامة علاقة حميمة، نشرت الاستعراضية المصرية سما المصري،عدة نصائح للرجال، بشأن معرفة الرجال عذرية البنات و”شرفهنّ”.

وقالت المصري في فيديو جديد، إن الرجل يشترط عادة أن تكون الفتاة التي سيرتبط بها عذراء قائلة “العذرية ما بقتش هي الدليل على شرف البنت لان هناك الان عمليات ترقيع فبالتالي ليس من الممكن معرفة ان كانت البنت عذراء طبيعيا او عاملة عملية فشرف البنت مش بالنقطة دي”.

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وأضافت سما المصري، أن هناك اشياء أهم من العذرية مثل الاخلاق وتصرفاتها مع الناس.

وتابعت أن البنت يجب أن تحافظ على عذريتها غير إنها اعتبرت أن الرجل الذي يربط شرف البنت بغشاء البكارة بالـ “مش فاهم اوي”.

ووصف ناشطون مقاطع سما المصري التي تتناول فيها جوانب العلاقة الحميمة بين الزوجين بـ”الإباحية والوقحة” معتبرين أنها تخطت كل الخطوط الحمراء، ولم تكتفي بنشر صورها عارية بحركات إباحية.