إيلي صعب يستلهم تصاميمه الجديدة لربيع وصيف 2020 من أفريقيا

آثر المصمم اللبناني إيلي صعب في تشكيلته لربيع وصيف 2020، الاعتماد على مبدأ التنويع، مستلهمًا تصاميمه من أميرة أفريقية عاشقة للحياة، فقدّم مزيجاً جميلاً من القصات والأنماط والألوان التي تليق بالربيع وتعبّر عنه.

بدأ العرض مع إطلالتين باللون الكاكي، ذكرّتنا بملابس السفاري، لكن صعب صمّمهما بأسلوب فيه الكثير من الأنوثة الراقية والشياكة الراقية. تميّز اللوكان بالقماش المخرّم، وهو القماش الذي ظهر بقوة في هذا العرض.

إلى جانب أزياء السفاري، قدّم إيلي صعب أيضاً اللوكات القبلية الطابع حيث جاءت مزينة بالدبابيس المعدنية والقليل من الشراريب، وإلى جانبها رأينا أيضاً الفساتين المزينة بوردة الـDaisy البيضاء، التي كثيراً ما نشاهدها تنمو طبيعياً في البراري.

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غير أنّ العامل الأبرز في هذه التشكيلة تجلّى في النقشات الغرافيكية الهندسية التي ابتكرها صعب خصيصاً لهذا العرض، وقدّمها على أقمشة حريرية مرهفة، فبدا تأثيرها رائعاً وهي تتطاير بخفة على خشبة العرض.

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إلى جانب النقشات الهندسية، لفتتنا الألوان الأحادية Block Colors التي اعتمدها صعب، حيث رأينا ألواناً جديدة على تصاميمه، من بينها الأصفر الذي قدّمه بأسلوب القفطان الانسيابي المتدفّق مع القماش المزدان بالكسرات الرفيعة، والأخضر الخفيف والبرتقالي الدافئ والنيلي والزهري والأزرق.

وبوحي من الصحراء والكثبان الرملية، رأينا في التشكيلة فساتين مزينة بخطوط ملتوية تشبه رمال الصحراء، زادها الترتر اللامع حضوراً وجاذبيةً، كما حضرت تصاميم الكتف الواحدة المستوحاة من أميرات القبائل مع الأكسسوارت الكبيرة، من بينها السوار الذهبي الذي يزيّن أعلى الساعد، والقلائد التي تلتفّ حول العنق، والأقراط المتدلّية الطويلة. وقد كان التوربان العالي فوق الرأس من القطع التي استأثرت بالكثير من الاهتمام والأضواء.

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