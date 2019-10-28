أحلام وسميرة سعيد تشعلان "ذا فويس" بإطلالتيهما كل واحدة بأسلوبها المميز

في أولى حلقات المواجهة في برنامج "ذا فويس" تألقت النجمتان أحلام وسميرة سعيدة بإطلالتين أنيقتين، كل واحدة بأسلوبها الخاص والمميّز.

أحلام أطلّت باللون الزهري الفاتح، فخطفت الأنظار بفستان ميدي من تصميم الكسندر ماكوين Alexander Mcqueen يبلغ ثمنه قرابة الـ2000 دولار اميركي. الجزء العلوي من الفستان تميّز بقصة الـV neck مع الأكمام الطويلة التي تقفل بالازرار عند الطرف كالقميص، وجاء الفستان مزموماً عند الخصر ليحدد قوامها، أما التنورة فجاءت بقصة الدرابيه عند البطن والطرف. وأكملت احلام اللوك ببلايزر بنقشة الكارو باللونين الأبيض والأسود.

وما ميّز إطلالة أحلام أيضاً هو الحذاء الزهري مع لمسة روك باللوك الفضي كسرت فيها نمطية اللوك. كما تزيّنت بمجوهرات ماسية أنيقة من القلادة الطويلة الى الخواتم التي زيّنت أصابعها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أحلام الشعر القصير المنسدل، واطلت بماكياج عيون سموكي ناعم مع أحمرالشفاه الوردي.

من جهتها، تألقت سميرة سعيد بفستان كارو قصير باللونين الأبيض والأسود مع الأزرار الأمامية من ماركة بالمان Balmain،ثمنه 2134 دولاراً اميركياً. وإذ جاء الفستان بنقشة الكارو أو plaid إلا ان جزأه المتوسط جاء بقماش الدينيم باللون الأسود، كما تميّزت التنورة من الخلف بجيبين، ما منج اللوك لمسة عصرية وكاجوال. وأكملت اللوك بحذاء عالِ الرقبة أسود اللون. أما المجوهرات التي إختارتها لتزيّن بها الإطلالة فجاءت عصرية ومميّزة.

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وعلى عكس إطلالة أحلام الجمالية، إختارت سميرة تسريحة الشعرالمبلل، كما مكياج سموكي قويّ معالرموش الطويلة والكثيفة، وأكملته بلون شفاه أحمر.

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