تزوجا سرا خلال تصوير فيلم.. قصة حب عز الدين ذو الفقار وفاتن حمامة

قصة حب جارفة عاشها المخرج عز الدين ذو الفقار والفنانة فاتن حمامة، بدأت مع ثاني عمل سينمائي جمع بينهما، وهو فيلم "خلود"، وكان العمل الوحيد الذي شارك فيه عز ممثلا إلى جانب إخراجه، وذلك عقب عامين من لقائهما الأول في فيلم أبو زيد الهلالي، لتعد من أشهر القصص الرومانسية التي عرفها الوسط الفني.

ويوافق اليوم، 28 أكتوبر، تاريخ ميلاد المخرج عز الدين ذو الفقار، وبمناسبة ذلك، يقدم "هُن" تفاصيل قصة حبه للفنانة فاتن حمامة.

"إن جمال شخصيتها، أقوى من جمالها المحسوس، وأنها لو وضعت وسط مجموعة من ملكات الجمال في العالم، ستجذب الاهتمام، وتخطف منهن الأضواء، لطغيان شخصيتها عليهن جميعا".. هكذا وصف عز الدين محبوبته فاتن حمامة.

مدح "ذو الفقار" قدراتها التمثيلية، حيث قال "هي المعجزة الثالثة في القرن العشرين مع أم كلثوم وعبد الوهاب، فهي تتصدر قائمة الممثلات، وهي الممثلة الأولى في مصر، وتظل بعدها 10 خانات في القائمة فارغة، لا تجد من ينافسها، حتى تصل في القائمة إلى الرقم "11" لتجد الأسماء الأخرى".

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حب بدأ بمغامرة

وفي إحدى اللقاءات التلفزيونية، روى قصة زواجه من فاتن حمامة "تزوجنا في مغامرة، كنا نعمل في فيلم خلود، وعُقِدَ القرآن في فيلا فؤاد الجزايرلي، وكان شهود العقد، جليل البنداري، وأنيس حامد.

وأوضح أن "السبب في سرية الزواج، هو أن أهلها اعترضوا على إتمامه، ولكنهع عاش مع سيدة الشاشة العربية، 6 سنوات، أنجب خلالها ابنته نادية، وكانت حياتهم مليئة بالسعادة والتناغم".

الانفصال

انفصلت فاتن حمامة عن عز الدين ذو الفقار، وتزوجت من عمر الشريف الذي تركت من أجله عز الدين ذو الفقار، وتزوج عز الدين بعد ذلك في عام 1954 من كوثر شفيق، وأنجب منها دينا ذو الفقار.

وقال المخرج الراحل، عن انفصالهما "بدأت الوقيعة بيني وبينها، حين أسندت بطولة فيلم، إلى فنانة أخرى، فتفسر فاتن العناية بالعمل، على أنها عناية بالبطلة، وانتهينا إلى الطلاق، وكان قرارا سليما، لم تطلق فيه رصاصة واحدة على سمعة أي طرف منا.. وذهب ما توهمته حبا، وبقي بيني وبين فاتن، الشيء الخالد، الصداقة".