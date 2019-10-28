برلماني: قانون الأحوال الشخصية الحالي لم يعد ملبيا لاحتياجات المواطنين

أكد محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي لم يعد ملبيًا لاحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أنه من أواخر دور الانعقاد الأول بدأ عدد من النواب في التقدم بمقترحات لتعديل القانون أو مقترحات لقوانين كاملة.

وتابع، أن جرى طرح قانونين للأحوال الشخصية و6 تعديلات على القانون الجاري على المجلس، مشيرًا إلى أنه جرى إرسال كافة هذه المقترحات إلى الأزهر الشريف قبل انعقاد دور الانعقاد الثاني، لتأدية دوره الدستوري الطبيعي.

وواصل: "الأزهر لم يرد على أي مقترح من المقترحات، غير أن أعضاء المجلس فوجئوا في أواخر انعقاد الدور الثالث، بأن قيادات الأزهر صرحت بأنها تعد مشروع قانون كاملًا، وذلك بعد أن تجاهلوا مقترحات النواب ولم يردوا عليها".

وواصل: "الأزهر مش جهة تشريع، وعدم رد المؤسسة على المقترحات المقدمة عطل مناقشة القانون 3 سنوات، وللأسف فإننا حضرنا لقاءات مع آباء وأمهات يعانون بشدة بسبب القانون القديم".