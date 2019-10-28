ميلاد حنون: هذا ما أحبّه في تصميم الإطلالة.. ويُوجّه رسالةً للمتشبّهات بالنجمات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقام خبيرُ التجميل ومُصمّم إطلالات المشاهير ميلاد حنون حفل عشاء رسميًا وجماليًا في العاصمة السورية دمشق وضمّ الحفل عددًا من النجوم وعددًا من مصممي الأزياء وخبراء التجميل من سوريا ولبنان تحت شعار "دمشق عاصمة الجمال".

وتحدّث حنون الذي تولّى إطلالة الفنانات من ناحية المكياج والشعر لـ"فوشيا" أن بعض الإطلالات اعتمدت على الجرأة بينما اتّبع ما يُحبه في تصميمه لإطلالة البعض الآخر منهنّ.

وأكّد خبير التجميل على أهمية اختيار إطلالة النجمات خاصةً وأنهنّ ملهمات للعديد من السيدات في المجتمع، ودَور التنسيق بين إبداعه وبين ما تُحبّه الفنانة حتى تظهر بإطلالة أفضل.