علماء يتوصلون إلى جين يعد مفتاحا لصنع خلايا "تي" الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

في اكتشاف جديد يمكن أن يساعد في الوصول إلى علاجات جديدة للأمراض المناعية مثل مرض التصلب العصبي المتعدد، تمكن علماء أمريكيون من تحديد جين وعائلة من البروتينات الضرورية لتشكيل خلايا "تي" (T) ناضجة في نظام المناعة.

وتعتبر الخلايا التائية جزءًا أساسيًا من الدفاعات المناعية لجسم الإنسان، ما يساعدها في مقاومة الجراثيم التي تسبب أمراض السرطان وغيرها من الأمراض.

وقال الباحثون في المركز الطبي التابع لمستشفى "سينسيناتى" للأطفال، الذين أجروا الدراسة، إن تجاربهم تظهر أن بروتين منشط عامل النسخ (AP-1) أمر بالغ الأهمية في تمهيد الطريق للعمليات الميكروبيولوجية في نواة الخلايا التائية غير الناضجة المبكرة التي تسمح للخلايا بالتشكل بشكل صحيح.

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ولكي تنشط الخلايا التائية وتنضج، أوضح العلماء أن بروتين عامل النسخ (AP-1) يجب أن يسد في فتح "الكروماتين"، وهو مزيج من الحمض النووي والبروتينات التي تشكل محتويات نواة خلية، والوظائف الأساسية للكروماتين هي: حزم الحمض النووي في أصغر حجم لاحتوائه في الخلية ولتعزيز الحمض النووي للسماح للانقسام الخيطي، ومنع تلف الحمض النووي.

وفى التجارب التي قام بها العلماء لتثبيط بروتين منشط عامل النسخ (AP-1) في الخلايا التائية المبكرة، لم يفتح "الكروماتين" كما هو مفترض ولم تتشكل الخلايا التائية أو تعمل بشكل صحيح .. ما يجعل النتيجة مهمة هي أن عامل النسخ (AP-1 ) يتراكم ويؤثر على العمليات الجزيئية في مواقع تسمى خطر المجازفة.

ومواقع الخطر هي مواقع على الكروماتين تكون عرضة للطفرة الجينية وترتبط بأمراض مناعية متعددة، مثل أمراض الأمعاء الالتهابية أو الحساسية أو التصلب العصبي المتعدد.