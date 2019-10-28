أسباب طقطقة الركبة وعلاجها

يصاب العديد من الأشخاص، وخاصة كبار السن، بـ طقطقة الركبة، في أثناء الحركة أو الجلوس، وصعود الدرج وغيرها، وقد يكون الأمر ملحوظا للبعض، بسبب صوت "الطقطقة" العالي مع القيام بأقل مجهود، الأمر الذي يتطلب علاجه، حتى لا يؤدي إلى نتائج مرضية على مفاصل الركبة.

ويرصد "هُن" أسباب وعلاج طقطقة الركبة، وفقًا لـ "مايو كلينك" الطبي.

أسباب طقطقة الركبة

التهاب المفاصل

يؤدي التهاب المفاصل إلى طقطقة الركبة، بسبب احتكاكها خلال الحركة.

زيادة الوزن

يؤدي زيادة الوزن المفرطة إلى الضغط على الأربطة، وضعف العضلات، الأمر المُسبب لطقطقة الركبة.

تآكل المفاصل

يؤدي تآكل المفاصل الذي يحدث لكبار السن عادة لطقطقة الركبة خلال الحركة.

تمزق الغضروف

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يتسبب التمزق الغضروفي في الورم والتصلب وآلم الركبة، الذي ينتج عنه الطقطة عند الحركة.

علاج طقطقة الركبة

التدليك

قد تحتاج الركبة للتدليك، من أعلى لأسفل، وعمل الكمادات الدافئة، للمساعدة في عودة المفصل إلى مكانه، والتقليل من الطقطقة.

الراحة

واحد من أسباب طقطقة الركبة، هو عدم الراحة، وحمل الأوزان الثقيلة، لذا يجب تجنب الوقوف لوقت طويل، وعدم حمل الأوزان الثقيلة، وراحة القدم والساقين بوجه عام.

التمرينات الرياضية

يفضل ممارسة التمارينات الرياضية، التي تساعد في عودة المفصل لمكانة، والحفاظ على مرونة الركبة وتقويتها، مع الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي بجانب التمارينات.

العلاج بالأدوية

قد يصف الطبيب المعالج، للمصابين، بعض الأدوية لالتهاب المفاصل، وتسهم في تقوية العظام.