طريقة عمل محشى الفواكه

يعتبر المحشى من الأطباق الرئيسية على سفرة الطعام، لذلك نقدم لك طريقة عمل محشي الفواكه، على طريقة الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا" على "سي بي سي" سفرة. مقادير محشي الفواكه تفاح أحمر مقور. تفاح أخضر مقور. جوافة ناشفة. خيار مقور. باذنجان عروس أسود مقور. باذنجان عروس أبيض مقور. كوسة مقورة. فلفل رومي أخضر مقور. خلطة محشي الفواكه أرز. طماطم مبشورة. بقدونس مفروم. شبت مفروم. كزبرة مفروم. صلصة. بصل مبشور. مرقة. Advertisements فصوص ثوم. للوجه لحمة انتكوت. للأرضية شرائح بصل. شرائح طماطم. طريقة التحضير يشوح البصل في قليل من الزيت. تضاف فصوص الثوم والطماطم والصلصة. توضع قليل من المرقة. ترفع من على النار ويضاف لها البقدونس والكزبرة والشبت والأرز. توضع شرائح البصل والطماطم في حلة. يرص محشي الفواكه والخضار. يضاف له قليل من المرقة. تشوح اللحمة في طاسة بقليل من الزيت. توضع على الوجه، ويترك حتى تمام الطهي.

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