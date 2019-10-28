طريقة عمل عدس بالأرز 

قبل قدوم الشتاء، حضري لأسرتك عدس بالأرز، لتقديمة في تلك الليالي الباردة، بدلا من الطرق التقليدية، وإليكِ خطوات الشيف نجلاء الشرشابي لتحضيره. مقادير عدس بالأرز عدس أصفر. أرز. بصل. ثوم جزر. بطاطس. طماطم. كزبرة جافة ناعمة. Advertisements كمون ناعم. سمن. ملح. فلفل أسود. طريقة تحضير عدس بالأرز اسلقي العدس مع الجزر، والبصل والطماطم والبطاطس والثوم والكزبرة الجافة. اضربي الخليط السابق في الخلاط. في وعاء آخر، اسلقي الأرز في الماء. شوحي البصل فى السمن داخل طاسة على النار، ثم اخلطي جزءا منه على الأرز. أضيفى خليط العدس والكمون، على الخليط السابق، وضعيهما على النار، حتى يغلي الخليط. زيني العدس بالأرز بالبصل المحمر على الوجه.

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