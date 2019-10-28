إنقاص الوزن في 10 أيام

خسارة الوزن بشكل سريع هدف كل فتاة وسيدة، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق بعض الطرق الفعالة التي ينصح باتباعها لخسارة الوزن ، منها كما ذكرها موقع "Health life"، ما يلي:

تناول البروتينات على الإفطار

أظهرت البحوث التي أجريت على الشباب، أنه من الممكن أن يستمر التأثير الهرموني لتناول البروتين على الإفطار، إلى ساعات بعد تناوله، حيث يساعد تناول البروتينات على الشعور بالشبع، من خلال تنظيم هرمونات الشهية.

الإكثار من تناول الألياف

تمشل اللياف "الحبوب الكاملة، والمكسرات، والفواكه، والخضروات" حيث أنها تزيد من الشعور بالشبع، ولا تهضمها الأمعاء الدقيقة، على عكس النشويات والسكر، مما قد يؤدي إلى خسارة الوزن.

أخذ قسط كاف من الراحة

يمكن أن يؤدي عدم النوم لوقت كاف إلى الشعور بالجوع، ويصبح من الصعب خسارة الوزن.

Advertisements

ممارسة تمارين رياضية

تلعب الرياضة دورا مهما في حرق دهون الجسم.

الإكثار من شرب الماء

يكون شرب الماء عوضا عن المشروبات المليئة بالسكر وتسبب السمنة، مثل القهوة المنكهة، والمشروبات الغازية.

شرب الشاي الأخضر

يزيد الشاى الأخضر من حرق الدهون في الجسم.