أسباب ظهور البقع البيضاء على الأطفال

بشكل عام، البقع البيضاء على جلد الطفل لا تدعو للقلق، حيث أن من الممكن أن يتغير لون الجلد لعدة أسباب، أوردها موقع "مايو كلينيك" الطبي، كما يلي:

الإكزيما

في بعض الأحيان قد تهتاج مساحة صغيرة من الجلد أو تصاب بإكزيما خفيفة، مما يؤدي لظهور بقعة من الجلد بلون أفتح مما حولها، وهذا شائع في الأطفال المصابين بالحساسية أو الربو أو الإكزيما، وفي هذه الحالة يجب وضع مرطب للجلد على المساحة المصابة، وتجنب الصابون القاسي أو الجاف، ويجب استخدام كريم طبي خفيف.

عدوى الخميرة السطحية

من بين الأسباب الأخرى لظهور البقع البيضاء على الجلد، هو الإصابة بعدوى الخميرة السطحية، ويتسبب هذا المرض في ظهور الجلد بلون أفتح أو أغمق من المعتاد، وفي هذه الحالة، يتضمن العلاج كريم أو شامبو مضاد للفطريات.

الأمراض الجلدية الأخرى

ربما تظهر بقع بيضاء على جسم الطفل نتيجة لأمراض جلدية أخرى، من بينها الصدفية والبهاق، حيث تتسبب في ظهور بقعة فاتحة اللون أو بيضاء أو أية تغير آخر في لون الجلد، وفي كثير من الأحيان، قد تظهر علامات أخرى مألوفة لهذه الأمراض في أجزاء أخرى من الجلد خلال الفحص الطبي.

Advertisements

ويرتكز علاج الصدفية على التحكم بمدة النوبات، ومدى حدتها، ويمكن أن يكون علاج البهاق صعبا، ولذلك فإنه من الضروري القيام بالتشخيص الصحيح، وأخذ العلاجات الموصوفة، في الاعتبار.

وأشار الموقع، إلى أنه في حالة ظهور أي بقع بيضاء بجسم الطفل، يجب استشارة طبيب جلدية، لإجراء فحص شامل، إذا استمرت البقعة في التوسع، أو إذا ظهرت بقع إضافية في أماكن أخرى.