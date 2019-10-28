طريقة عمل سلطة البروكلي

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سلطة البروكلي من الأنواع المفيدة للغاية، خاصة أنها تعمل على تقوية بصيلات الشعر، وتعزز من نضارة البشرة، لذا حافظي على تناولها باستمرار.
مقادير سلطة البروكلي
بروكلي مسلوق.
بيض مسلوق.
رومي مدخن أو قطع دجاج مسلوق.
خل تفاح.
زيت ذرة.
زيت زيتون.
ملح حسب الرغبة.
فلفل أسود.
لبن رايب.
جبنة ريكفورد.
طريقة تحضير سلطة البروكلي
اخلطي خل التفاح، وزيت الذرة، وزيت الزيتون، والملح، والفلفل، مع اللبن الرايب.
أضيفي البروكلي، والبيض المسلوق، والرومي المدخن، والجبنة الريكفورد، ثم قدميها.
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