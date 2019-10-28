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أعراض انسداد الأمعاء عند الأطفال

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انسداد الأمعاء هو عبارة عن انسداد يمنع الطعام أو السائل من المرور عبر الأمعاء الدقيقة أو الغليظة، خاصة عند الأطفال.

وإليك أعراض انسداد الأمعاء عند الأطفال، وفقا لموقع "مايو كلينيك".

أعراض انسداد الأمعاء عند الأطفال

- آلام الحادة في البطن.. يشعر الطفل بها وتكون على شكل تقلصات وانقباضات تحدث بشكل متقطع.

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- انتفاخ واضح في بطن الطفل.

- القيء.. ويجب الانتباه هنا إلى لونه، حيث يبدأ الطفل بتقيؤ الطعام الذي يأكله، بعد ذلك يتحول إلى اللون الأصفر، ومن ثم إلى الأخضر، وفي هذه الحالة يتطلب تقديم المساعدة الطارئة له.

- الإمساك.. ويصيب معظم الأطفال الذين يعانون من انسداد في الأمعاء.

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