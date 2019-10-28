يعتبر الدجاج من الوجبات الأساسية على المائدة المصرية، والتي يفضل تناولها العديد من الأشخاص، وتتفنن ربات المنازل في إعدادها.

على طريقة الشيف الشربيني، إليك طريقة عمل دجاج مشوي بالبرتقال.

المقادير

دجاجة كاملة.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

ملعقة صغيرة بشر ليمون.

ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

ملعقة صغيرة بودرة بصل.

نصف كوب عصير برتقال.

ملعقة كبيرة دقيق.

ملح.

فلفل أسود.

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بطاطس.

مكعبات فلفل ألوان.

شرائح زيت.

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة تحضير دجاج مشوي بالبرتقال

- تخلط الزبدة مع التوابل وبشر الليمون والبرتقال. للحصول على زبدة منكهة. وتتبل بها الدجاجة كلها من الداخل والخارج. ثم ترش بملح وفلفل.

- توضع الدجاجة على البطاطس والفلفل في صينية الفرن. مع رشة زيت.

- تترك في الفرن على الأقل لمدة ساعة و نصف، حتى يكتمل النضج ثم ترفع.

- توضع بواقي الدهون المتبقية من الدجاج، في حلة على النار.

- يضاف إليها الدقيق وتقلب جيدا حتى يذوب تماما.

- يضاف عصير البرتقال والليمون وتترك على النار حتى يغلي، ثم يقدم مع الدجاج بالهنا.