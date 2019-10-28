طريقة عمل الأرز بالفواكه

قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل أرز حلو بالفواكه، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من الحلويات التي يمكن تخضيرها في المنزل بخطوات سهلة. مقادير عمل أرز بالفواكه أرز. زبدة. سكر أو عسل. قرفة كريمة. تفاح أحمر. تفاح أخضر. عنب أحمر. Advertisements جوافة. للتقديم جوزهند مبشور. صوص كراميل. طريقة عمل أرز بالفواكه يشوح التفاح والجوافة في زبدة. يضاف لهما قرفة وسكر. يترك المزيج على النار حتى يأخذوا قوام الكراميل. يضاف الأرز والماء المغلي وقليل من الكريمة. يترك على النار حتى تمام الطهي. يقدم بعد تزيينه بجوز الهند وصوص الكراميل والعنب الأحمر. يقدم دافئا أو باردا.

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