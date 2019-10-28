كريم عبد العزيز عن والده: "اتعلمت منه أحترم شغلي وحياتي"

قال الفنان كريم عبد العزيز، إنه يّعتبر والده المخرج محمد عبد العزيز أهم شخص في حياته، مضيفًا، "أبويا ده كل حاجة في حياتي، أستاذي ومعلمي، علمني الفن، ويعتبر أقرب صديق لي وبنتناقش مع بعض في كل شيء، هو كل حاجة بالنسبة لي".

وأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث"، "اتعلمت من والدي أحترم شغلي واحترم حياتي، وأن المهنة مش هزار، أنا رايح أأدي عمل مش رايح أصور وخلاص وأهزر مع الناس، اتعلمت منه أن الفن رسالة".

وعن عمه عمر عبدالعزيز، قال، "ده أنا بعتبره أبويا الثاني، هو شقي وبيهزر ودمه خفيف بس ساعة الشغل شغل، والدي صارم بس عمي أهدى من أبويا".