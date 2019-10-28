كريم عبد العزيز عن أبنائه: "دول حياتي.. ملك تكتم حبها وعلي عاطفي شوية"

علق الفنان كريم عبد العزيز، على صورة أبنائه ملك وعلي، خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث"، حيث ذكر أن أبنائه بالنسبة له "حياته"، والاثنين أقرب إلى قلبه ولا يفضل أحد عن غيره، موضحا في الوقت ذاته أن ابنته ملك عندما تُحب أحدا لا تُعبر عما بداخلها.

وأضاف "عبد العزيز"، "ملك عندها 12 سنة وعلي 9 سنوات، علي عاطفي شوية، بس ملك تحبك بس تبقى كاتمة على نفسها، عشان هي برج العذراء تقريبا، الواد علي برج الميزان، بس أنا برج الأسد".

وعن أحمد عز ومشاركته معه في فيلم "1919"، قال كريم، "أنا فرحان أوي إني هشتغل مع أحمد عز، بنى آدم على المستوى الاجتماعي محترم جدا ونجم كبير وبيحب الشغل، يارب نطلع حاجة تبسط الناس، الفيلم صعب أوي لأننا بنتكلم عن أحداث منذ 100 سنة، فيلم ضخم جدا وتكلفته كبيرة جدا".

وعن حبه لعبد الرحمن الأبنودي، قال: "ده شخص عظيم جدا، الله يرحمه، أنا من عشاق الأبنودي، هنفضل نتعلم منه، ده واحد كتب وجداننا".