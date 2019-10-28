السباحة سهير العطار: أتدرب قبل البطولات بـ 8 أسابيع.. بعيش الطفولة وأنا 74 سنة

قالت الدكتورة سهير العطار، السباحة العالمية صاحبة الـ 74 عاما، والفائزة بالميدالية الفضية في بطولة دولية للسباحة، إنها تمارس السباحة طوال العام لكن دون أن تتمرن، لأنه يسبب لها المتاعب والملل.
وأوضحت، "العطار" خلال استضافتها ببرنامج "حديث المساء" والمذاع على فضائية "MBC مصر"، "هدفي إني مبطلش، فمش عاوزة أزهق، وبعوم طول السنة وقبل البطولة بـ8 أسابيع ببتدي أتمرن جامد، بتمرن 6 أيام في الأسبوع، واليوم السابع ببقى سعيدة زي الأطفال إني معنديش تمرين، بعيش الطفولة وأنا عندي 74 سنة".
وأضافت، أن زوجها الراحل كان يشجعها دومًا، ولم يكن يبخل عليها في أي مصاريف متعلقة بالسفر إلى الخارج لخوض البطولات: "عمره ما استخسر فيّ حاجة، وكان بيجي معايا ويشجعني، وبعد وفاته ولادي واقفين معايا، وبيحترموا مواعيد تمريني".
وأشارت، إلى أن ابنيها الكبيرين يلعبان السباحة دون ضغط منها، لافتةً إلى أنها حرصت على تعليم الالتزام لجميع أبنائها وضرورة إتقان كل ما يقدمون على فعله من أعمال.
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