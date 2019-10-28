أزياء "الهالوين" مستوحاة من الدراما الأمريكية.. و"الجوكر" يتراجع أمام هارلي كوين

طغت أزياء الموسم السينمائي الحالي على الملابس التنكرية الخاصة باحتفالات "الهالوين" بشكل واضح، حيث جاءت التصميمات بأزياء نجوم تلك الأفلام، مثل فيلم "it"، وظهرت ملابس تنكرية في الأسواق بهيئة بطل الفيلم "بنى وايز"، وهي عبارة عن وجه مهرج له أنياب، يرتدي "بدلة" فضية وشعره "كستنائى" اللون، حيث لعب في الفيلم دور مهرج يقوم بخطف الأطفال الصغار وقتلهم في ولاية ماين الأمريكية.

وظهرت ملابس تنكرية بأزياء أبطال المسلسل الإسبانى الشهير "la casa de papel"، عبارة عن "بدلة" حمراء وقناع للفنان التشكيلى الشهير "سلفادور دالي".

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ولم تقتبس أزياء "الهالوين" من فيلم الـ"جوكر"، على عكس المتوقع، مقارنة بزي "المرأة الجوكر"، أو ما اصطلح عليه بـ"هارلي كوين" الذى انتشر بشكل كثيف، خصوصا بين الفتيات الصغيرات.

"بيزنس له عشاقه، لا يمكن إنكار ذلك"، كلمات محمد عبدالرحيم، ويعمل فى محل لبيع أزياء الحفلات والمهرجانات، مؤكدا أن عيد القديسين أو "الهالوين" دائما ما يعتمد على السينما لإرضاء أذواق جماهيره، ولكن هذا العام كان الأمر مختلفا، بسبب وجود كم كبير من الأفلام السينمائية في دور العرض السينمائي، وكلها تدور حول فكرة الرعب.

"الصدفة لعبت دورها، أن الأفلام المعروضة تكون في أغلبها رعب وأكشن، ما سهّل علينا ابتكار الملابس التنكرية، وفي نفس الوقت جمع الناس حول شخصيات موحدة ومعروفة، وبالتالى زادت عمليات البيع والشراء، وتحقيق رواج ليس فقط لمنتجاتنا، بل لكل محلات بيع أزياء وإكسسوارات الهالوين بشكل عام"، بحسب محمد.