تحت شعار "انزل غطي عمود جايز تنقذ إنسان".. ليلى تقوم بصيانة وعزل 50 عمود إنارة

تحت شعار "انزل غطى عمود.. جايز تنقذ إنسان"، وضمن مبادرة "شباب بيحب بلده"، التى تستهدف غطاء أعمدة الإنارة، فى جميع أحياء منطقة مدينة نصر، يتم إصلاح 50 عمود إنارة يوميًا، وذلك فى 10 أيام فقط، لتجنّب حدوث ماس كهربائى مثلما حدث فى موجة الصقيع التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، وراح ضحيته عدد من المواطنين.

الهدف من المبادرة حسب ليلى مقلد، هو أن لا يكون هناك ضحايا جدد مع موجات طقس سيئة مقبلة، حيث شاهدت مقلد شاهدت حزناً وانكساراً شديدين فى قلوب بعض الأمهات اللاتى فقدن أبناءهن أو ذويهن خلال موجة الأمطار السابقة، مؤكدة أن الحملة فى يومها الأول قامت بإصلاح وغطاء 50 عموداً، وهو العدد المستهدف إنجازه يومياً، ويتعاون معها 500 شاب متطوع، ينقسمون إلى مجموعات متساوية، يجوبون شوارع المنطقة بأكملها، مصطحبين معهم فنى كهرباء، ليكون مسئولاً عن معالجة الأسلاك العارية وإعادتها إلى مكانها مرة أخرى، ثم غطاء الأعمدة بعازل بلاستيك قوى.

وتتراوح تكلفة الـ50 عموداً، بين 3 و4 آلاف جنيه: "بنبدأ شغل من 3 الفجر، نخلص 9 أو 10 الصبح، نروح أشغالنا ونرجع تانى يوم الفجر علشان نكمل"، كلمات ليلى، التى أعلنت انتهاءهم من غطاء أعمدة الحى السابع، والعاشر، وزهراء مدينة نصر، وتأمل أن ينتهوا فى أسرع وقت، قبل أن تسوء أحوال الطقس مرة أخرى: "الدولة بتبذل قصارى جهدها، ودورنا إننا كمان نساعد، واللى فى إيده يعمل حاجة يعملها ومايبخلش ويقف يتفرّج، علشان ننقذ بعض ومانشوفش أى دموع فى عيون أمهات مصر".