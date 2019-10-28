عمرو أديب: "قانون الأحوال الشخصية لازم يتعمل على نار هادية"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مجلس النواب لو يبت في مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من قبل الأزهر الشريف.

وأضاف، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن قانون الأحوال الشخصية هو الأهم في مصر، حيث يمس المجتمع المصري، مفسرًا ذلك بأن الكثير من الرجال والنساء يعانون من سلبيات القوانين السابقة.

وشدد، على ضرورة عدم التعجل في إصدار القانون الجديد، حتى لا يظلم المصريين بشكل أكبر، "كل يوم الناس بتتكلم عن القانون، ومفيش أي حاجة حتى الآن، كلها اقتراحات، آخرها باقتراح قانون الأزهر وأثار الكثير من الجدل".

وأهاب أديب بمجلس النواب، الحذر أثناء تناول القانون، لأن مصر معنية بهذا القانون "وثقتنا كبيرة في النواب والمشرعين، حتى يصدر قانونًا يرضي المرأة المصرية التي تعتبر نصف المجتمع، وكفاها ظلمًا من مواد ظلمتها في القانون السابق"، متمما، "القانون لازم يتعمل على نار هادئة، في ظل حوار مجتمعي".