فضيحة .. قاضٍ سعودي بالمحكمة العامة في مكة يمارس الجنس مع النساء!

أصدرت محكمة سعودية حُكماً على قاضٍ سابق بالمحكمة العامة بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة لتورطه في جرائم فساد وممارسة الجنس مع النساء.

وتم الحكم على القاضي بالسجن 10 شهور والجلد 120 جلدة، فيما طالبت المحكمة العليا بتغليظ العقوبة على القاضي، لارتكابه عددًا من الجرائم، أبرزها استغلال نفوذه الوظيفي، والفساد، والرشاوى، واستخراج صكوك غير صحيحة لا تحمل أي سجلات رسمية، إضافة إلى العلاقات المحرمة وتخبيب النساء.

وقالت صحيفة “المدينة”، إن هذا الحكم صدر خلال جلسات المحاكمة بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة، مضيفة أنه تم إحالة الحكم الصادر لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة والتي أيدت بدورها منطوق الحكم.

فيما ارتأت المحكمة العليا، أن تلك الأحكام لا تتلاءم مع ما ارتكبه القاضي السابق من جرائم متنوعة ليتم نقضه والتوجيه بإعادة المحاكمة بالمحكمة الجزائية وتغليظ العقوبة لتتوازى مع القضايا التي ارتكبها.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8

