قال الفنان رشوان توفيق، إن الحياة الزوجية تستلزم وجود وفاء بين الرجل والمرأة لإنشاء أسرة طيبة منضبطة وصحيحة. وأضاف "توفيق " خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E"، أنه بعد وفاة زوجته لم تتركه ابنته أو زوجة ابنه بالرغم من وفاة ابنه منذ سنوات طوال، موضحا أنه لم ينقطع عن الحديث مع زوجته بالرغم من وفاتها منذ سنوات: "طول ما أنا قاعد في البيت بكلم نفسي وحتى موبايلها لحد دلوقتي بدفع اشتراك الخط ليه علشان ميتلغيش".

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كانت هذه تفاصيل خبر رشوان توفيق عن زوجته: لم أنقطع عن الحديث معها رغم وفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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