الامارات | تحدي دبي للياقة 2019.. الدعم يتواصل من الشركاء والرعاة

شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي دبي للياقة 2019.. الدعم يتواصل من الشركاء والرعاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ تحدي دبي للياقة 2019، مبادرة اللياقة البدنية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في نسخته الأكبر والأوسع في 18 أكتوبر 2019. ويهدف التحدي إلى تشجيع المشاركة من المقيمين كافة في المدينة ودعوتهم إلى ممارسة الأنشطة الرياضية لـ30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً حتى 16 نوفمبر 2019. وتعاونت المبادرة انطلاقاً من التزامها الثابت بإشراك الجميع في تحدي دبي للياقة مع شركاء أساسيين في القطاعين الحكومي والخاص، والحرص على تحويل المدينة إلى ميدان زاخر بالأنشطة يتضمن قريتي لياقة و11 موقعاً ومركز لياقة، إضافة إلى أكثر من 40 فعالية و5000 حصة تدريبية في أرجاء دبي لتسهّل مشاركة الجميع في التحدي.

وتحظى المبادرة بدعم من هيئات متعددة هذا العام، حيث عبّر عدد من الشركاء والداعمين عن مشاعرهم ومسؤوليتهم تجاه المبادرة.

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