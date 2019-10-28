الامارات | مؤتمر الناشرين.. 3 أيام من الحوارات للارتقاء بصناعة الكتاب

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الناشرين.. 3 أيام من الحوارات للارتقاء بصناعة الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمشاركة أكثر من 500 ناشر عربي وأجنبي، انطلقت أمس في غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعاليات الدورة التاسعة من مؤتمر الناشرين الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، قبيل انطلاق فعاليات الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

ويستضيف المؤتمر على مدار ثلاثة أيام مجموعة من الجلسات النقاشية والحوارية وورش التدريب التي تستضيف نخبة من المتخصصين في قطاعات النشر العربية والأجنبية، بهدف إيجاد فرصة لحشد الجهود العربية والعالمية من أجل الارتقاء بقطاع النشر، وتوفير منصة للحديث عن أهم البرامج المهنية في العالم بما يتعلق ببيع وشراء حقوق الترجمات.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري: «نحرص سنوياً من خلال المؤتمر على توفير كلّ ما يلزم للارتقاء بعملية النشر، هذه الصناعة التنموية التي باتت رافداً للاقتصادات العالمية، فلا يخفى على أحد الواقع المتطور لهذه الصناعة، التي تتطلب منا حشد الجهود من أجل مناقشة قضايا النشر المختلفة وطرح حلولها، وتأثيرها على الناشرين المحليين والدوليين».

وأضاف في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: «وضعنا هذا العام، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين وشبكة الناشرين الإفريقيين، تجربة النشر في القارّة محل دراسة وتحليل، للوقوف عند التحديات التي تواجهها، والفرص المفتوحة أمامها، وما يمكن العمل عليه للدفع بها قدماً نحو آفاق أكثر نمواً وارتقاءً، ونحرص على توسعة آفاق التعاون المشترك بين الناشرين العرب، بما يحقق مستقبلاً أكثر تطوراً لهذه الصناعة، من خلال عقد صفقات واتفاقيات تجارية ناجحة، تقود نحو الارتقاء بهذا القطاع ومضاعفة التنوع فيه».

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واستضافت الجلسة الأولى، التي جاءت بعنوان «النشر في العالم.. ما الخطوات القادمة لتطوير الصناعة»، وأدارها مؤسس شركة أي بي دي للنشر الدكتور عماد الدين الأكحل: المؤسس والمديرة التنفيذية لشركة «سورس بوكس» للنشر والتحرير الأميركية دومينيك راخا، ورئيس جمعية الناشرين في غانا والمدير التنفيذي لمؤسسة سمارت لاين ببليشرز إيليوت أغياريه، ومديرة النشر الدولي في شركة أوستن ماكولي بَبليشرز للنشر البريطانية جيد روبيرتسون، ومؤسس شركة أوراشيا ميديا للنشر والإعلام في نيوزيلندا بيتر داولنغ. بينما جاءت ثانية الجلسات بعنوان «نقل العناوين العربية للعالمية، كيف تعقد الصفقات مع الناشرين العرب»

وأدار الجلسة مدير الحقوق الدولية في مؤسسة وايلي لخدمات التعليم جولي أتريل، بمشاركة مديرة النشر في مؤسسة «بلومزبيري» للنشر البريطانية جاين بارسونس، ومحمد عناد، من دار مساء للنشر والتوزيع – كندا، ورمزي بن رحومة، من دار مسكلياني إيديشنز للنشر - تونس، ومنسق عام مؤتمر الناشرين فيصل النابودة.

دورة

عقدت هيئة الشارقة للكتاب، أول من أمس، في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الدورة التدريبية السادسة للناشرين العرب، بالتعاون مع جامعة نيويورك، بمشاركة أكثر من 200 ناشر عربي، على هامش الاستعدادات لإقامة فعاليات الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي ينطلق خلال الفترة من 30 الجاري إلى التاسع من نوفمبر المقبل.