عصام الحضري ينشر صورة ابنته شدوى من المستشفى: "اسألكم الدعاء بالشفاء"

شارك عصام الحضري، حارس المنتخب الوطني السابق، متابعيه بصورة جديدة لابنته شدوى، وهي على فراش المرض بأحد المستشفيات، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأظهرت الصورة ابنة الحارس، وهي مستلقية على الفراش، وبعض المحاليل الطبية في يديها، مُعلقا، "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي يا شدوى".

وتابع، "شدوى بنتي بعد إجراء عملية جراحية ومازالت في البينج، اسألكم الدعاء بالشفاء".

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يشار إلى أن الحضري، تواجد، أمس، في منتدى "مسك للإعلام"، وتحدث عن وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وتأثيرهما على اللاعبين، وعلى الكرة المصرية بوجه عام.