في عيد ميلاد أحمد التهامي.. فيروز "النص الحلو" في حياته

أمتعنا بالكثير من الأعمال الفنية التي ليس من السهل أن تُمحى من أذهان جمهوره، مثل دوره في فيلم "التجربة الدنماركية"، ودوره في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، ودوره في مسرحية "بودي جارد"، إنه الفنان أحمد التهامي، الذي تميز بتكوينه الجسماني القوي، وتنوعت أدواره الفنية.

ويتزامن اليوم، 27 من أكتوبر، مع عيد ميلاد الفنان أحمد التهامي، حيث إنه يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ43، وبهذه المناسبة، رصد موقع هن "النص الحلو" في حياته.

تزوج الفنان من فيروز سالم، وهي فتاة من خارج الوسط الفني، واجتمعا كلاهما على حب الرياضة، حيث إنها كانت تمارس لعبة الكاراتيه منذ الصغر.

ومثلما ذكرت فيروز، زوجة الفنان أحمد التهامي، في إحدى حلقات برنامج "ست الحسن"، أنها بسبب زواجها منه تعلمت الأسس الصحيحة للتغذية، وطرق تحضير الأكل الصحي، حتى أصبح هذا نمط حياتهم معًا.

تعرفا الثنائي، أحمد التهامي وزوجته فيروز، على بعضهما البعض، من خلال المسرح، حيث التقيا أول مرة هناك، أثناء عرض مسرحية "بودي جارد"، وكان حب من أول نظرة كما لقبه الفنان، "شوفتها في المسرح، كانت من ضمن الجمهور، وساعتها روحت على طول كلمتها".

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وذكر الفنان أنها من أكثر الناس دعمًا له، وأنها تحملت ظروف عمله الصعبة، ولم تكل أو تمل من تشجيعه أو دفعه للأمام يوما.

ورُزق الفنان أحمد التهامي، من زوجته فيروز، بطفلين، هما خديجة ومصطفى.

وذكر الفنان أن ابنته قد ورثت عنه موهبة التمثيل، وأنها تُشارك دائما في مسرح المدرسة، وفي إحدى السنوات قدمت دور "جميلة بوحيرد" في إحدى العروض المسرحية التي عُرضت في المدرسة.

وشاركا الطفلان مصطفى وخديجة أحمد التهامي، في مسلسل "البرنسيسة بيسة"، الذي عُرض في رمضان 2019، وهو بطولة مي عز الدين، وشارك فى بطولته أيضًا الفنان سامي مغاوري وأحمد حلاوة وسليمان عيد وضياء الميرغني ومحمد أنور وأمير المصري، بجانب الفنانة القديرة بوسي، وهو من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، من إخراج أكرم فريد.