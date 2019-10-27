إشعال النيران وحرق الصور.. مظاهر احتفالات دول العالم بعيد الهالوين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

العالم على موعد الاحتفال بعيد الهالوين، الخميس المقبل، الذي يتميز بطقوس الرعب والحفلات التي يرتدي فيها أصحابها الملابس الغريبة والأقنعة المخيفة.

و31 من أكتوبر كل عام يحتفل العالم بعيد الرعب الذي يرتدي فيه الناس الأقنعة المرعبة ويدهنون وجوههم بالألوان القاتمة ويخرجون إلى الشوراع، احتفالًا بهذه المناسبة، لكن مظاهر وعادات كل دولة تختلف عن الأخرى. نستعرض لكم تلك الاختلافات وفقًا لما ذكر موقع "pumpkinpatchesandmore".

1- عادات الهالوين في النمسا

يترك المحتفلون بالهالوين في النمسا، بعض الخبز والماء ومصباحًا مضاءً على الطاولة قبل الخلود إلى النوم في ليلة العيد، لاستقبال الأرواح المتوفية، اعتقادًا منهم أنها تعود إلى الأرض في هذا اليوم.

2- الهالوين في أمريكا

يحرص الأمريكيون على صناعة الفوانيس أو "مصباح القرع" عن طريق تفريغ محتويات ثمرة القرع، ونحت وجوه عليها وإضاءتها بواسطة وضع شمعه بداخلها، بالإضافة إلى إعداد فطائر وحلويات وشوربة قرع العسل.

3- الصين

يُعرف مهرجان الهالوين في الصين باسم "تينج شيه"، ويُحتفل به عن طريق وضع الطعام والماء أمام صور أفراد العائلة الذين رحلوا، وتُشعَل النيران وتُضاء الفوانيس، من أجل لإضاءة الضوء لطريق الأرواح أثناء رحلة عودتها إلى الأرض في ليلة العيد.

Advertisements

4- التشيك

في جمهورية التشيك، يتم وضع الكراسي بجانب المدفأة في ليلة عيد الهالوين. يوجد كرسي واحد لكل فرد من أفراد العائلة الأحياء، وواحد لكل فرد من أفراد العائلة المتوفي.

5- الهالوين في فرنسا

عادة ما يتم الاحتفال بالهالوين في باريس من خلال إقامة الحفلات في بيوت الأصدقاء أو المطاعم، وارتداء أزياء مخيفة كالسحرة ومصاصي الدماء، وتزين المتاجر والمراكز التجارية الكبرى والمنازل، وتعد المعجنات، الحلويات، ومصابيح القرع.

6- ألمانيا

يُبعد الناس سكاكينهم في ليلة عيد الهالوين، اعتقادًا منهم بعدم رغبتهم في عدم المخاطرة بإلحاق الأذى للأرواح التي رحلت وتعود مرة أخرى هذا اليوم.

7- هونج كونج

يُعرف عيد الهالوين في هونج كونج بـ"يويه لان" (مهرجان الأشباح الجائعة)، الليلة التي يعتقد فيها الناس أن الأرواح تجوب العالم لمدة أربع وعشرين ساعة، فيحرقون صور الفاكهة أو المال، معتقدين أن هذه الصور ستصل إلى عالم الأرواح فتمنح الراحة للأشباح.

وتضاء الحرائق ويتم تقديم الطعام والهدايا لتهدئة الأشباح الغاضبة المحتمل أنها قد تأتي باحثة عن الانتقام.