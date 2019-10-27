استشاري أطفال يقدم طرق الوقاية من مرض الإلتهاب السحائي بعد شائعات وفاة طفل بالغربية

سيطر الفزع على قلوب أولياء الأمور مجددًا، بعد ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن وفاة تلميذة بإحدى مدارس محافظة الغربية، بمرض الالتهاب السحائي الوبائي، رغم نفي وزارتي الصحة والتربية والتعليم للخبر، وتوضيح أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وقصور في وظائف الكلى.

لذا، قدم الدكتور محمد الكيلاني، استشاري الأطفال وحديثي الولادة، لـ"هُن"، نصائح للوقاية من خطر مرض الالتهاب السحائي، وللأطفال بصفة خاصة، ولخصها في النقاط التالية:

غسل اليدين بعناية

يساعد غسل اليدين بصفة مستمرة، على منع انتشار الجراثيم، ويجب تعليم الأطفال غسل يديهم باستمرار، خاصة قبل الأكل، وبعد استخدام الحمام، والتعامل مع الحيوانات.

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ممارسة عادات صحية جيدة

يجب تعليم الأطفال عدم مشاركة المشروبات والأطعمة ومرطبات الشفاة أو فرش الأسنان مع أي شخص آخر.

الحصول على قسط كاف من الراحة

يجب المواظبة على ممارسة التمارين بانتظام، وتناول الطعام الصحي مع الكثير من الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة.

غطِّ فمك

يجب تعليم الطفل وتدريبه على تغطية الفم عندما يحتاج إلى السعال أو العطس، تأكد من تغطية فمك وأنفك.