الحب على طريقة محيي إسماعيل: "حبيبتي قالت لي يا شحات.. فقلت لها برافو عرفتي منين"

"الحب كضربة الشمس، الحب ليس بواقع، الحب خيال".. بهذا الكلمات تحدث نجم السيكودراما وقيصر الفن، محيي إسماعيل عن الحُب، خلال حوار تلفزيوني سابق، موضحًا أن المرأة هي أعظم ما في الوجود.

ومؤخرا، تصدر محيي إسماعيل "تريند فيسبوك"، عقب تصريحاته الأخيرة عن فيلم "الممر" بمهرجان الإسكندرية السينمائي، ليقرر مُتابعوه إعادة نشر حواراته السابقة، التي جمعت بين الكوميديا والفلسفة.

وتتصدر "المرأة" دوما حديث قيصر السينما، خلال حواراته الإعلامية، خاصة أنه وصف نفسه بالشخص المُحب الذي يبحث عن الحُب دائما، ويحب كلما سنحت له الفرصة، قائلًا خلال حوار سابق له، ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، "أنا لما بحب بتجنن، أنا حبيت كتير جدا، وطول ما أنا عايش بحب".

وتعد أشهر قصص حُب محي إسماعيل، هي قصة حبه لسيدة ألمانية، الذي ظل يحبها لمدة 40 عاما، منذ شبابه، قائلا، "أنا حبيتها 40 سنة، مكنتش لسة مثلت ولا اتعرفت، وضلت أحبها لحد ما اتوفت منذ عدة أعوام، ولسة بعيط عليها لحد دلوقتي".

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وتابع، "سافرت وراحت وجت، وأنا اتجوزت سيدة مصرية، وفضلت أحبها برده".

وعن بداية معرفته بها، أوضح "إسماعيل" خلال الحوار، قائلا، "كنت لسة جاي من بلدنا ومش معايا فلوس، شوفتها في نادي الجزيرة، حبيت أتعرف عليها فقولت للجرسون حسابها عندي وأنا مش معايا فلوس أصلا، لاقيتها بتقولي (حساب إيه يا شحات)".

وتابع: "رديت قولتلها برافو عرفتي منين، ومن هنا عرفنا بعض".

وعن طريقة حبه للسيدات، قال الفنان، "لما بحب بكتب شعر للي بحبها، وبركع تحت رجليها، لأن الحب ده ذوبان، وأنا بغير وممكن أقتل اللي يبص للي بحبها".