هيفاء وهبي تهنيء إليسا بعيد ميلادها

هنأت الفنانة هيفاء وهبي، إليسا بعيد ميلادها، الـ47، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وكتبت هيفاء: "happy birth day sweetheart"، إن شاء الله اللي بتتمنيه بعيدك يتحقق".

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ويوافق اليوم 27 أكتوبر، يوم ميلاد الفنانة إليسا، الـ47، وحرص مختلف نجوم الفن على تهنئتها بمناسبة عيد ميلادها.

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، قد أثارت الجدل في أغسطس الماضي، حينما أعلنت اعتزالها عالم الفن والغناء عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد إصدارها الألبوم الأخير الذي تعكف على تسجيله حاليا، وهو الأمر الذي أصاب الجميع بالذهول والصدمة بسبب قرارها المفاجئ.

ونشرت إليسا عبر حسابها على "تويتر"، "أنا بحضر ألبومي الأخير بكل حب وشغف، خصوصا إن ده هيكون آخر ألبوم في مسيرتي الفنية، وإعلاني الخبر ده تقيل على قلبي، ولكني مقتنعة بشكل تام بقراري لأننى لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبومات".