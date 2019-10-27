إليسا تكشف عن أولى هدايا عيد ميلادها

تحتفل، اليوم، المطربة اللبنانية إليسا، بعيد ميلادها، وبهذه المناسبة، استقبلت هدية مختلفة من شقيقها كميل خوري، وتعتبر أولى هدايا عيد ميلادها هذا العام.

ونشرت إليسا، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة للهدية التي تلقتها من شقيقها، وهي عبارة عن دراجة هوائية، معلقة، "حصلت على أول هدية لي في عيد ميلادي".

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وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، قد أثارت الجدل في أغسطس الماضي، حينما أعلنت اعتزالها عالم الفن والغناء عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد إصدارها الألبوم الأخير الذي تعكف على تسجيله حاليا، وهو الأمر الذي أصاب الجميع بالذهول والصدمة بسبب قرارها المفاجئ.

ونشرت إليسا عبر حسابها على "تويتر"، "أنا بحضر ألبومي الأخير بكل حب وشغف، خصوصا إن ده هيكون آخر ألبوم في مسيرتي الفنية، وإعلاني الخبر ده تقيل على قلبي، ولكني مقتنعة بشكل تام بقراري لأننى لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبومات".