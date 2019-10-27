3 أطعمة تخفف آلام الدورة الشهرية

تعانى الفتيات من المغص المرافق قبل الدورة الشهرية، وتتراوح شدة الألم من بسيطة إلى شديدة، وقد تؤثر على نشاطات الحياة اليومية للفتاة، ومن أعراض ألم ما قبل الدورة الشهرية: الصداع، والإمساك، وحساسية الصدر، والقلق، والغضب، وصعوبة التركيز.
ووفقًا لموقع "daily medical"، المتخصص في الأمور الصحية، يساعد تناول بعض الأطعمة التخفيف من هذه الأعراض، وهي:
البيض
يعتبر البيض من الأطعمة التي تساعد على استعادة توازن الهرمونات.
السبانخ
تحتوي على توليفة الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات "ب"، الذى يعمل على استعادة توازن الهرمونات.
منتجات الألبان
يساعد الكالسيوم الموجود بها على تقليل ألم الدورة الشهرية، ويقلل الانتفاخ واحتباس الماء، كما يعمل على تحسين المزاج وزيادة التركيز.
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