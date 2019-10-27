على طريقة "runaway bride".. فتيات يهربن من "كتب الكتاب"

ساعات قليلة تفصلها عن بدء حياة جديدة لم تخترها بمحض إرادتها، يزداد شعورها بالضيق والعجز وقلة الحيلة، فتقرر في لحظة، أن تهرب وتترك زفافها وأهلها والعريس، الذي لم ترغب في الارتباط به.

وعلى طريقة الفيلم الأجنبي الشهير "Runaway Bride"، الذي تناول قصة العروس الهاربة، التي تمت خطبتها 3 مرات، وفي كل مرة كانت تتمكن من الهرب وإفشال الزيجة، رصد "هن" حكايات فتيات هربن قبل إقامة حفل زفافهن.

من الكوافير.. عروس بني سويف تفر هاربة

الهروب من الكوافير كان المنفذ الوحيد الذي رسمته الفتاة "ش.ع" ابنة الـ18 عامًا، للهروب من حفل زفافها، قبل إقامته بساعات قليلة، في مركز سمسطا التابع لمحافظة بني سويف.

عقب وصول الفتاة إلى الكوافير، استعدادًا لحفل زفافها، قررت المغادرة سريعًا، لكنها لم تتجه إلى منزلها، رغبة منها في عدم إتمام الزيجة، التي أجبرت عليها من أسرتها.

وعلى الفور، حرر والد الفتاة، بلاغًا في مديرية أمن بني سويف، عن اختفاء ابنته من الكوافير، قبل ساعات من زواجها، ولكنه لم يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية.

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عروس الدقهلية تهرب للقاهرة: غيرت رأي

هربت "س.م"، ابنة مركز السنبلاوين، التابع لمحافظة الدقهلية، من حفل زفافها، بعدما غيرت رأيها في العريس، ورفضت الزواج منه، متجهة إلى محافظة القاهرة.

وبينما أعد العريس الشاب نفسه للذهاب إلى الكوافير، حيث يتسلم عروسه والذهاب سويًا إلى حفل الزفاف، اكتشف ابن الـ19 عامًا، أن عروسه فرت هاربة، فحرر محضرًا رسميًا بذلك.

عروس الفيوم تهرب بـ"التوك توك"

محافظة الفيوم، لم تكن بعيدة أيضًا عن المشهد، عندما غافلت عروس زميلاتها وتمكنت من الهرب بـ"التوك التوك"، للعودة من جديد إلى منزل أسرتها، رافضة إتمام زيجتها.

وعندما وصل العريس وانتظر عروسه، أخبرته صاحبة الكوافير أنها فرت هاربة منذ ساعات، فتوجه إلى منزل أسرتها ليخبره والدها بأن ابنته عادت إليه بإرادتها، وحاول عودتها إلى حفل الزفاف، إلا أنها لم تستجب له.