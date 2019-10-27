"القومي للمرأة" يعقد ندوة لمساندة القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب

عقدت لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة اليوم، ندوة بعنوان "أكتوبر وقيم الحفاظ علي استقرار الوطن ومكتسباته الوطنية"، بحضور الدكتور سهام جبريل، عضو المجلس ومقرر لجنة المحافظات، والدكتور أحلام حنفي، ونسرين البغدادي، والدكتور نجوى خليل، عضوات المجلس، وأعضاء لجنة المحافظات، وعدد من المدعوين. Advertisements وأكدت الدكتور نجوى خليل، أن الجيش المصري ما زال فى حالة حرب ضد الإرهاب، في سيناء، والشعب المصري يقف إلى جانب جيشه ويدعمه فى حربه، موضحة أن مصر مرت بوقت عصيب بعد هزيمة يونية ١٩٦٧، أصابت الجميع بحالة من اليأس، ما دفع الوطن إلى عمل حالة من الإصلاح الشامل، حققت بطولة خالدة أذهلت العالم فى أكتوبر ١٩٧٣.

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