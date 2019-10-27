محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
فازت نيليس بيمنتل ممثلة بورتوريكو، بلقب "ملكة جمال الأرض - 2019"، خلال المسابقة التي جرت في مانيلا عاصمة الفلبين، وتم بث وقائعها على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" بحسب موقع قناة روسيا اليوم.
ومثلت روسيا آنا باكشيفا، التي سبق لها أن فازت في مسابقة "ملكة جمال روسيا". ودخلت الفتاة الروسية، ضمن أول عشر متأهلات.
وتعتبر مسابقة "ملكة جمال الأرض"، من أكبر مسابقات الجمال التي تقام سنويا في الفلبين تحت رعاية الأمم المتحدة. وتشارك فيها أجمل الفتيات في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور - شاهد ملكة جمال الأرض 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.