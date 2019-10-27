أخصائي تغذية: وجود صيدلية وحقيبة إسعافات في المنازل ضرورة

نصحت الدكتور سعاد شريف، أخصائي التغذية والسمنة، بوجود صيدلية صغيرة في كل منزل، فضلًا عن وجود حقيبة إسعافات أولية، تحوي جهازي الضغط وقياس السكر والترمومتر، بالإضافة لتوافر بعض الأدوية المصرح بها، مثل المسكنات وخوافض الحرارة.

وأضافت "شريف"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد خيري، في برنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر شاشة قناة "TeN"، أن الصيدلية يجب أن تحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال، وأيضًا خارج المطبخ ودورة المياه، وهناك بعض الأدوية يجب حفظها بالثلاجة كدواء الشرب، وأخرى يجب أن تكون بمكان جاف، مؤكدة على ضرورة الحفظ في صندوق غامق اللون، لحجب الضوء عن الدواء.

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وشددت أخصائية التغذية والسمنة، على أنه يجب فحص الدواء من حين لآخر، من خلال تتبع لونه وطعمه ورائحته، وأيضًا تاريخ الإنتاج والانتهاء، للتأكد من صلاحيته، لأن الأدوية منتهية الصلاحية قد تؤدي للوفاة.