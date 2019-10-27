فيديو.. 2 مليار إنسان مهددون بالموت بسبب زيادة الوزن

تعتبر النظم الغذائية غير الصحية أحد عوامل الخطر الرئيسية المسببة لمجموعة من الأمراض، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية والسرطان والسكري وغيرها من الأمراض التي تسببها البدانة، حسب تقارير الأمم المتحدة.

وكشفت قناة "الغد الاخبارية"، من خلال تقرير مصور، عرضته صباح اليوم، أن تقرير منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، أشار إلى أن تناول الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من النشا والسكر والدهون والملح، إلى جانب نمط الحياة الروتيني، الذي يخلو من الرياضة، يؤدي إلى ارتفاع السمنة في العالم، حتى في البلدان الذي يعاني الكثير من مواطنيها من الجوع.

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وحذرت الأمم المتحدة من أن معدلات البدانة في تزايد، موضحًة أن نحو ملياري إنسان حول العالم يعانون من زيادة الوزن، منهم نحو 600 مليون شخص يعانون من السمنة.

وأرجع تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" ارتفاع معدلات البدانة إلى تغيير طبيعة النظام الغذائي العالمي، حيث يتجه أغلب الناس إلى تناول الوجبات السريعة والإحجام عن الأغذية النباتية الصحية، نتيجة لنمط الحياة السريع.