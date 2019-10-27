زوجة عمرو سعد تعلن انفضالها عنه: "تحررت من القيود"

انفصل الفنان عمرو سعد عن زوجته، بعد زواج استمر أكثر من 10 سنوات، وأعلنت منذ قليل، شيماء فوزي، زوجته، انفصالهما، عبر منشور على موقع تبادل الصور الشهير "انستجرام".

وكتبت "فوزي"، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام": "أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".