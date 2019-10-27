انفصل الفنان عمرو سعد عن زوجته، بعد زواج استمر أكثر من 10 سنوات، وأعلنت منذ قليل، شيماء فوزي، زوجته، انفصالهما، عبر منشور على موقع تبادل الصور الشهير "انستجرام".
وكتبت "فوزي"، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام": "أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة عمرو سعد تعلن انفضالها عنه: "تحررت من القيود" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.