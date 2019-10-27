الامارات | 6 علامات تبشّر بالتمتع بصحة جيدة

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تبشّر بالتمتع بصحة جيدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة «فرويندين» الألمانية أن الجسم عادة ما يرسل إشارات تدل على الإصابة بالأمراض، كما تظهر عليه أيضاً علامات تشير إلى أنه يتمتع بصحة جيدة.. وهنا 6 من تلك العلامات التي تبشر بصحة جيدة.

1- الشعر اللامع

قد يكون الشعر الهش علامة على وجود مشكلة صحية بالجسم، إذ يعد الشعر مرآة لصحة الجسم، وكلما تمتع الشخص بصحة جيدة كان شعره لامعاً وجيداً.

2 - الأظافر القوية

تعد قوة الأظافر وصلابتها أيضاً دليل على صحة الجسم، فإذا تغير لون الأظافر أو تقصفت بسرعة فقد يكون ذلك مؤشراً على نقص بعض العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم مثل الحديد.

3- الأسنان واللثة

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تعيش ملايين البكتريا في الفم، والكثير منها مهم للغاية لصحة الإنسان، وتعتبر نظافة الأسنان من الأمور الهامة لصحة الجسم والحفاظ على هذه البكتريا، ومن المهم أيضا تنظيف الفجوات البينية في الأسنان بالخيط.

4- النوم الكافي

قلة النوم واضطراباته من علامات نمط الحياة غير الصحي، ولكن من المؤكد أن الذين ينامون بشكل كافٍ وجيد هم أكثر صحة من الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلات.

5- العلاقات الاجتماعية الجيدة

أثبتت دراسة نشرتها مجلة «الصحة والسلوك الاجتماعي» الأميركية أن الأشخاص ذوي العلاقات والاتصالات الاجتماعية الجيدة يتمتعون بصحة أفضل، ويعيشون حياة أطول من الأشخاص المنغلقين. وعللت الدراسة أن العلاقات الاجتماعية تخفف من حدة التوتر، ما يؤثر بالإيجاب على جهاز المناعة.

6- اللسان

يستدل الأطباء على كثير من أمراض الجسم مثل القلب عن طريق اللسان. ويعد اللون الطبيعي للسان الأحمر الفاتح المغطى بطبقة خفيفة باللون الأبيض.