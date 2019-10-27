الامارات | بقع مزيل العرق العنيدة.. نصائح للتخلص منها

شكرا لقرائتكم خبر عن بقع مزيل العرق العنيدة.. نصائح للتخلص منها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد تظهر بقع صفراء على القصمان تحت الإبطين خلال الأيام الحارة بسبب اختلاط العرق مع مركبات مزيل العرق، وللتخلص من مثل هذه البقع - حسب منتدى الغسل الألماني - فإنه يجب معالجتها في البداية بواسطة معزز لقوة الغسل.

وبالنسبة للبقع العنيدة الخاصة بمزيل العرق، الذي يحتوي على مواد فعالة من مركبات الألومنيوم، فيمكن اللجوء إلى محلول حامض الستريك، أو بدلاً من ذلك يمكن الاستعانة بوسائل إزالة بقع مزيل العرق المتوافرة في الأسواق، كما يمكن أيضاً استعمال مزيلات الصدأ للتخلص من هذه البقع، وبعد معالجة الملابس بهذه المنظفات فيتم تنظيفها كالمعتاد في الغسالة الأوتوماتيكية.