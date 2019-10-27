مجموعة "فندي" لربيع 2020 من أسبوع الموضة في ميلان مستوحاة من حقبة السبعينيات

عرضت دار فنديFendi مجموعتها لربيع 2020 ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلان، وتميزت المجموعة المستوحاة من حقبة السبعينيات، بالقصات الأنيقة ذات الطابع العملي، وبالتصميمات التي تمزج بين الحرفية العالية والتقنيات المبتكرة، حيث طغت أقمشة الكروشيه، الفرو، والـQuilted التي استعملت في بدلات التنورة.

وتميزت المجموعة بالألوان الترابية مثل اللون البني والبيج بجميع تدرّجاتهما، مع حضور مميز للون الأخضر،إضافة إلى الأقمشة المطبعة بالورود الكبيرة ,وجمعنا لكم بعض الصور لتصميمات مجموعة فندي Fendi لربيع 2020، شاهدوها.

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