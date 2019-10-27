عجوز تايلاندية تعود للحياة قبل حرق جثتها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجت عجوز تايلاندية في السبعين من عمرها، تدعى فينيج سوباجورن، بأعجوبة قبل لحظات من حرق جثتها نتيجة الاعتقاد الخاطئ بأنها قد فارقت الحياة.

صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، ذكرت أن زوجها أنقذ حياتها بعد أن لاحظ أنها ما زالت تتنفس.. مشيرة إلى أن المسنة فينيج سوباجورن، نقلت إلى معبد محلي في تايلاند من أجل إقامة جنازة بوذية لها، وظلت في نعش بارد لمدة ثلاثة أيام.

وبعد ذلك، بدأ زوجها ثوين سوباجورن، صاحب الـ 73 عاما، في غسل وجهها بقطعة قماش رطبة، إلا أنه قبل أن يتم البدء في حرق جثة المسنة مباشرة، قال زوجها إنه لاحظ أنها ما زالت تتنفس، واتصل بالنجدة على الفور، حيث تمكن المسعفون من إنعاشها، وأعلنوا أنها ما زالت على قيد الحياة.

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الصحيفة نقلت عن زوج هذه السيدة قوله: إنه كان يشك في أن زوجته ما زالت على قيد الحياة، حيث أن جسدها لم يتيبس، وأنه وبعد أن توقفت زوجته عن التنفس، قام أفراد عائلتها بوضعها داخل النعش، وخلال الجنازة كان هو آخر شخص يقترب منها قبل حرق الجثة، وقد لاحظ آنذاك تحرك عينيها وأنها تتنفس.. وأعرب الزوج عن سعادته الغامرة كون زوجته على قيد الحياة.

صحيفة “The Sun” نشرت ايضا تقريرا حول الواقعة، مؤكدة أن العجوز كانت تعاني من تورم في الغدة الدرقية، وكان هناك اعتقاد بأنها توفيت في المستشفى، حتى أن الطبيب سمح لعائلتها باستلام جثتها من أجل إقامة الجنازة، ولم يتبين بعد كيفية وقوع هذا الخطأ في الأساس.