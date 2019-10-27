مراهق يتسلق سور السجن ليرى حبيبته.. فكانت المفاجأة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت سلطات السجون في مدينة فشتا شمال غربي ألمانيا، أن مراهقا تسلق جدارا يبلغ ارتفاعه 4 أمتار، كي يصل إلى نافذة صديقته السابقة.

وبحسب “سكاي نيوز” فقد اعترض حرس السجن المراهق الذي رفض النزول، ما استدعى طلب خدمات الإطفاء لإحضار سلم لإجباره على النزول.

Advertisements

ووفق لما ذكرت وكالة أنباء “الأسوشيتد برس”، لم يتبين بعد ما إذا كان المراهق المغامر فاز بقلب صديقته المراهقة هي الأخرى البالغة من العمر 18 عاما، والتي أبلغته بالانفصال عنه عبر الهاتف.

السلطات تجري التحقيق مع الشاب بتهمة التعدي على ممتلكات الدولة والاتصال بسجين دون تصريح.

محطة “إن دي آر” الإذاعية المحلية، أشارت إلى أن الشاب كان شبه عار، بعد أن تجرد من معظم ملابسه لتجنب الأسلاك الشائكة.