ابن شبيهة مها أبو عوف اليونانية: والدتي من معجبيها.. وحلمها تقابلها

تشابه كبير في لون "البشرة، الشعر، الملامح"، جمع بين الفنانة المصرية مها أبو عوف، وسيدة من أصل يوناني، ظهرت في فيديو عبر تويتر، ما جعل الكثير من رواد موقع التواصل، يعتقدون أنها النجمة المصرية.

وتفاعل عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي، الذين جعلوا من اسم الفنانة المصرية "ترند" عبر تويتر، باحثين عن المزيد من المعلومات عن "شبيهة مها أبو عوف".

وكشف ابن السيدة اليونانية، المدون والبلوجر بولا سالم، لـ"هُن"، عن تفاصيل التشابه الذي جمع بين والدته والفنانة المصرية "والدتي من أصول يونانية اسمها (كاليوبي نيانيوري)، وعايشة في مصر حاليا بقالها أكتر من 30 سنة".

وعن تفاصيل مقطعي الفيديو الذي شاركهما عبر "تويتر"، قال "كنا في حفلة تابعة للمدرسة اليونانية والجمعية والقنصلية اليونانية، والتي يتم عقدها كل عام بمناسبة العيد القومي في اليونان".

"والدتي من زمان بيشبهوها بالفنانة مها أبو عوف".. بهذه العبارة واصل بولا حديثه، مضيفا "لما نزِّلت الفيديو، كل التعليقات كانت عبارة عن إن الناس افتكروها الفنانة، والتعليق ده كان بيتقال لوالدتي من زمان، ومعظم اللي يعرفوها بيشوفوا إنها شبهها، يمكن مش نفس الشكل، على قد ما نفس فكرة الهيئة والستايل، خاصة بعد فيلم "حالة حب"، للفنان هاني سلامة وتامر حسني، حتى احنا ولادها وأصحابنا لما شوفنا الفيلم خلال عام 2004، كلنا أجمعنا إنها نفس الشبه والشخصية في الفيلم، وهي بتحب تسمع أفلامها، ونفسها تشوفها في الحقيقة".

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فوجئ "بولا" بانتشار مقطعي الفيديو، اللذان يجمعان بينه وبين والدته، وتخطيا أكثر من 700 ألف مشاهدة، على تويتر، في أقل من 24 ساعة "كنت متوقع إن هتبقى في آراء سلبية، بس فعلا ده ما أثَّرش علينا بالسلب، علشان عارفين كويس إننا عايشين في مجتمع فيه اختلاف في الثقافات بشكل كبير، وفعلا متفهم ده جدا، وأكتر حاجة بحبها في والدتي من واحنا صغيرين، ربتنا على تقبل الاختلاف ده، واحترامه".

وأستطرد: "والسبب في ده إن عيلة والدتي كلها أجانب، وعايشين في اليونان، وعيلة بابا كلهم مصريين، فكبرنا واحنا عارفين إن فيه اختلاف في حاجات كتيرة، ولازم نتقبل الاختلاف ده ونحترمه، ونعيش بالطريقة اللى تريحنا وعلى طبيعتنا، وطالما ما بنأذيش حد ومقتنعين باللي بنعمله، مفيش حاجة سلبية ممكن تأثر علينا، خاصة بعد التعليقات السخيفة، بالإضافة لقبح الألفاظ".

شبيهة مها أبو عوف تشعل تويتر

أثارت والدة المدون والبلوجر "بولا سالم"، ضجة كبيرة، بين رواد تويتر، حينما شارك لها مقطع فيديو، في أثناء أدائها رقصة خلال إحدى المناسبات، والتي ظهرت خلالها وكأنها الفنانة مها أبو عوف، نتيجة لتقارب الشبه بينهما.

وأرفق بولا، تعليقا على الفيديو: "الست القمر دي تبقى مامتي".

وشارك مقطع آخر، وعلق عليه: "وأنا برقص مع القمر، كل شوية أعيد الفيديو، ومبسوط وأنا شايفها بترقص وفرحانة".

وتفاعل عدد كبير من متابعي "بولا سالم"، مع مقطعي الفيديو، بآلاف المشاهدات لهما، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها: "احنا بنشوفها شبه مها أبو عوف.. قمر وروحها حلوة جدا.. إيه الحلاوة دي بعد العمر ده.. اللي لفت نظري كمية الرومانسية اللي بينكم.. أنا افتكرتها مها أبو عوف".

بولا سالم، هو واحد من أشهر المدونين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة إنستجرام، ويبلغ عدد متابعيه نحو 332 ألفا، وهو مالك لسلسة مطاعم شهيرة في القاهرة والإسكندرية، بالإضافة لعمله كمقدم برامج للإذاعة وللتلفزيون، ومقدم فقرة برنامج"صباح الدار"، لقناة أبو ظبي.