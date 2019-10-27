لهذا اخترت أن أحكي.. فضفضة نسائية في مكتبة مصر الجديدة الثلاثاء

"لهذا اخترت أن أحكي ".. كتاب يجمع حكايات لنساء يعبرن عن همومهن ورغبتهن في فتح الأبواب التي بقيت مغلقة داخلهن لفترة طويلة، في كل حكاية من هذا الكتاب، انتصار على الأزمة، وانتصار على الحياة لكل امرأة اختارت أن تحكي.
وقال بهجت شاكر مدير عام جمعية مصر الجديدة، إن الكتاب تنظم له مكتبة مصر الجديدة، في السادسة من مساء بعد غد الثلاثاء، حلقة نقاش تتناول مجموعة الحكايات التي تناولها الكتاب والمأخوذة من موقع نون وهو نتاج ورش الحكي التى نظمت في الموقع، والذي يضم قصص عن "الحب، والزواج، والطلاق، والأمومة"، فكان دليلا على أن للحكي قوة والكتمان ضعف، تجارب ملهمة تؤكد أن كل امرأة لها تجربة حقيقة وصادقة وتستحق أن تروى.
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