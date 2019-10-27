"مترميهاش".. طرق بسيطة لإعادة تدوير الملابس القديمة: "البنطلون بقى جاكيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الجميع لدية العديد من الملابس القديمة التي لم نعد نرتديها ولم تعد صالحة للاستخدام أو مواكبة للموضة أو غيرها من الأسباب، وبالتالي نلجأ إلى التخلص منها، دون التفكير في أننا يمكننا إعادة تدوير تلك الملابس والاستفادة منها.

بلمسات بسيطة وأفكار سهلة، تقدم الاستايلست خبيرة الأزياء ياسمين محسن، كيفية استثمار كل ما في الدولاب من ملابس قديمة، وذلك خلال استضافتها ببرنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني. ونستعرض لكم أبرز الأفكار:

1- يمكنك تحويل بنطلون جينز فضفاض إلى جاكيت عن طريق استخدام المقص وقص فتحة رأس جزء من الساقين.

2- حولي جيب قديم إلى كارديجان عن طريق فتحه بالطول من الأمام، وتحديد أماكن الذراعين.

3- بلمسة بسيطة لو كنتي محجبة، أضفِ قماش التول إلى فستانك القصير ليناسب إطلالتك.

Advertisements

4- يمكن استغلال ملابس والدتك القديمة، فعلى سبيل المثال يمكنك تحويل شال كبير إلى "بنشو"، عن طريق فتحه من عند منطقتي الرقبة الذراعين.

5- يمكن التجديد في شكل جيب صوف إلى كاب عن طريق استخدام المقص وفتحه من الإمام، وعمل فتحة الذراعين.

6- يمكنك تغيير شكل عباءة طويلة بإزالة أجزاء منها، وفتحها من الإمام تتحول إلى كارديجان.

7- يمكنك عمل كاش مايوه من إيشارب قديم، عن طريق إضافة بعض التعديلات وقصه من النصف، وتزينه بشريط ملون بتكلفة بسيطة جدا.